Hirtelen szívrohamot kapott és meghalt az ismert tehetségkutató sztárja

Videó a mentőáplóról, aki 70 ezer forintot lopott a „beteg”-től

A Nemzeti Nemzeti Védelmi Szolgálat szombaton számolt be arról a megbízhatósági vizsgálatról, melynek során egy mentőápoló 70 ezer forintot lopott el a „betegtől”. Az NVSZ most az intézkedésről mutatott be egy videót. Hozzászólások