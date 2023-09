Hír jött a börgöndi tragédiában megsérült kislányról

Megosztás itt:

Két halálos áldozatot követelt a börgöndi légiparádén történt baleset egy hete. A Trojan T28 típusú katonai kiképzőgép lezuhant, és annak pilótája, valamint utasa is meghalt. A gép egy személyautó közelében csapódott be, aminek következtében még három ember súlyosan megsérült. Köztük volt egy kilenc éves gyermek is. Az ő állapota kapcsán a Bors most azt írja, a kislányt megműtötték, és miután állapota stabil volt, felébresztették. Az édesapa csütörtökön ébredt fel.

A családot mindenki jól ismeri a falujukban, nem túlzás azt állítani, hogy egy emberként szorítanak a felgyógyulásukért. A község polgármestere gyűjtést is szervezett a bajbajutott család részére.

Karád egy kis település, mindenki ismer mindenkit. Az egész falut rettenetesen megrázta ez az egész. Imádkozunk azért, hogy minden rendben legyen velük. Az apával beszéltem, a család részére szervezett gyűjtésbe beleegyezett, de más információt nem adhatok

– mondta a lapnak Karád polgármestere, Schádl Szilárd.