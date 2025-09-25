Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 25. Csütörtök Eufrozina, Kende napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

2025. szeptember 25., csütörtök 12:44 | police.hu
rendőrség körözés elfogás bűntett

A kiskunfélegyházi rendőrök a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályával együttműködve szeptember 23-án hajnalban fogtak el egy 54 éves férfit Fülöpjakabon.

  • Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

Először a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körözte bírósági végrehajtás akadályoztatásának vétsége miatt 2017-ben, majd 2018-ban újabb körözést adtak ki ellene ugyanezen bűncselekmény miatt. Néhány évvel később a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja költségvetési csalás bűntette miatt bocsátott ki ellene európai elfogatóparancsot - írja oldalán a rendőrség

A férfi az elmúlt években külföldön tartózkodott, azonban a rendőrök információt szereztek arról, hogy Fülöpjakabon bujkál. A nyomozók akciót szerveztek, és elfogták.

police.hu 

További híreink

Tony Curtisre emlékeznek: így jubilál a magyar filmfesztivál

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezért szagolják meg a kutyák az ágyékodat

„Sokkos állapotban vagyok!” – megszólalt a románokat a pokolban csendre intő magyar hős

Ázsia Expressz: Ördög Nóri nemhiába reménykedett, elképesztő dolog történt

Szoboszlai kemény üzenete után a Liverpool esélyt kapott a bosszúra

Nagy hírrel jelentkezett Szijjártó Péter New Yorkból

Kipróbáltuk, milyen íze van ma a legendás utasellátó csokirolónak, az eredmény minket is meglepett

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

További híreink

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

A légtérben megjelent drónok miatt órákra lezárták Dánia Aalborg repülőterét csütörtök hajnalban

A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett
2
Gulyás Gergely: Már 15 ezren igényelték a fix 3 százalékos lakáshitelt + videó
3
Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie + videó
4
Orbán Viktor: „Kiállunk Pál atya mellett!”
5
A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának
6
Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó
7
Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó
8
Fidesznek bejött a stratégia: míg Szlovákia siratja a BMW-t, a Tisza Párt elvenné a magyarok sikertörténetét
9
Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája
10
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!