Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

Először a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körözte bírósági végrehajtás akadályoztatásának vétsége miatt 2017-ben, majd 2018-ban újabb körözést adtak ki ellene ugyanezen bűncselekmény miatt. Néhány évvel később a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja költségvetési csalás bűntette miatt bocsátott ki ellene európai elfogatóparancsot - írja oldalán a rendőrség.

A férfi az elmúlt években külföldön tartózkodott, azonban a rendőrök információt szereztek arról, hogy Fülöpjakabon bujkál. A nyomozók akciót szerveztek, és elfogták.

police.hu