Hihetetlen! Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy osztrák sofőrnél Kapuváron!

Benzinkút buktatta le: hihetetlen hibák láncolata

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint a bűnügy egy szinte hihetetlen hibasorozat eredményeként került leleplezésre Kapuváron. A 37 éves osztrák férfi azért került bajba, mert a helyi benzinkúton nem tudta kifizetni a tankolás árát, ezért a dolgozók rendőrt hívtak hozzá.

A lebukás: A rendőröknek azonnal feltűnt a sofőr bizonytalan járása és az erős italszag. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ráadásul kiderült, hogy a férfinek az osztrák hatóságok korábban már bevonták a jogosítványát ittas vezetés miatt.

13,69 kilogramm kábítószer a szemeteszsákokban

A rendőri intézkedés során a gépkocsi átvizsgálásakor került elő a valódi bűnügy: a csomagtartóban négy darab, 150 literes szemeteszsák volt telepakolva zöld színű növényi anyaggal.

A mennyiség: Az előzetes szakértői vélemény szerint az 13,69 kilogramm lefoglalt növény anyaga kábítószernek (kannabisznak) minősül.

Többszörös bűncselekmény: A helyszínen elvégzett drogteszt kimutatta a THC fogyasztását is. A nyomozók az osztrák férfit kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Forrás: MTI

Fotó: Canva