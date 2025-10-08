Keresés

Hihetetlen! Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy osztrák sofőrnél Kapuváron!

2025. október 08., szerda 12:48 | MTI

Abszurd módon egy meg nem fizetett üzemanyagszámla vezetett az elképesztő bűnügy leleplezéséhez: a kapuvári benzinkúthoz hívott rendőrök csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy osztrák férfi autójában. A 37 éves sofőr ittasan és jogosítvány nélkül vezetett, a drogot 150 literes szemeteszsákokban rejtette el a csomagtartóban. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

  • Hihetetlen! Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy osztrák sofőrnél Kapuváron!

Benzinkút buktatta le: hihetetlen hibák láncolata

 A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint a bűnügy egy szinte hihetetlen hibasorozat eredményeként került leleplezésre Kapuváron. A 37 éves osztrák férfi azért került bajba, mert a helyi benzinkúton nem tudta kifizetni a tankolás árát, ezért a dolgozók rendőrt hívtak hozzá.

A lebukás: A rendőröknek azonnal feltűnt a sofőr bizonytalan járása és az erős italszag. Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ráadásul kiderült, hogy a férfinek az osztrák hatóságok korábban már bevonták a jogosítványát ittas vezetés miatt.

 13,69 kilogramm kábítószer a szemeteszsákokban

 A rendőri intézkedés során a gépkocsi átvizsgálásakor került elő a valódi bűnügy: a csomagtartóban négy darab, 150 literes szemeteszsák volt telepakolva zöld színű növényi anyaggal.

A mennyiség: Az előzetes szakértői vélemény szerint az 13,69 kilogramm lefoglalt növény anyaga kábítószernek (kannabisznak) minősül.

Többszörös bűncselekmény: A helyszínen elvégzett drogteszt kimutatta a THC fogyasztását is. A nyomozók az osztrák férfit kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Kapcsolódó tartalmak

