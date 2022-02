Hibát hibára halmozott

Megosztás itt:

A járőrök Neszmélyen állítottak meg egy személygépkocsival közlekedő férfit 2022. február 20-án reggel. Az 58 éves sofőr elmondta az egyenruhásoknak, hogy nincs jogosítványa, mivel azt még 2006-ban elvették tőle. Bevallotta azt is, hogy alkoholt fogyasztott, mielőtt a volán mögé ült, ezt a vele szemben alkalmazott alkoholszonda is igazolta. A rendőrök ezek után a jármű iratait is ellenőrizték. Kiderült, hogy a férfi az autóra egy másik gépkocsihoz tartozó rendszámtáblát szerelt fel, valamint az is, hogy a járművet kivonták a forgalomból, nem kötöttek rá kötelező biztosítást, és a műszaki érvényessége is lejárt.

A neszmélyi lakost a járőrök előállították a Tatai Rendőrkapitányságra, ahol az ittas vezetés miatt részére közigazgatási bírságot szabtak ki, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette elkövetése miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Az engedély nélküli vezetés miatt a férfival szemben szabálysértési eljárás is indult, és őrizetbe vették.

