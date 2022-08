Hiába bújt el, a rendőrök elfogták

Megosztás itt:

Bejelentést tett a rendőrségre egy kiskunhalasi férfi, mivel otthonában egy váratlan vendéget talált csütörtök reggel. A férfi észlelve, hogy a tulajdonos felébredt, zsákmányával azonnal odébbállt.

A kiskunhalasi rendőrök több egységgel vonultak a helyszínre. A sértettnek és a város térfigyelő kameráinak köszönhetően felvétele is volt az egyenruhásoknak a férfiről. Az elkövető a tetőn keresztül, egy nyitott erkélyajtón ment be a lakásba, így a rendőrök nemcsak az utcán, hanem ház tetején is próbáltak a férfi nyomára akadni. A kutatásban a Készenléti Rendőrség egyik drónja is segített.

A feltételezett elkövetőt végül az egyik helyi szálláshelynél találták meg a rendőrök. Nemcsak a gyanúsítottat, hanem az ellopott értékek is előkerültek, így azokat vissza is adták a nyomozók tulajdonosának.

A 31 éves moldáv férfit kifosztás miatt őrizetbe vették a rendőrök, akik kezdeményezték letartóztatását.

Police.hu