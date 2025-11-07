Keresés

Kék hírek

Hétvégi ház udvarán találták meg a 24 éve eltűnt férfi maradványait – sokkoló vallomás

2025. november 07., péntek 14:27 | MTI
Ajka rendőrség gyilkosság

Kiderült, hogy emberölés áldozata lett egy több mint 24 évvel ezelőtt eltűnt ajkai férfi - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken.

  • Hétvégi ház udvarán találták meg a 24 éve eltűnt férfi maradványait – sokkoló vallomás

A police.hu-n olvasható tájékoztatás szerint az akkor 35 éves ajkai férfi eltűnését 2001 tavaszán jelentette a testvére, az ajkai rendőrök által indított körözési eljárás azonban akkoriban nem vezetett eredményre.

Az ügy 2025-ben újabb fordulatot vett - mutattak rá, kiemelve: november 4-én a célirányos eljárási cselekmények eredményeként több olyan információ került a Veszprém vármegyei rendőrök birtokába, ami emberölés gyanúját vetette fel.

Azt írták: az ügyben egy nőt és egy férfit - az eltűntként keresett korábbi házastársát és annak akkori szeretőjét - hallgatták ki, akik elismerték, hogy a 2001-ben eltűnt férfit előre kitervelten, közösen ölték meg, majd a testét elásták egy Devecser környéki hétvégi ház udvarán.

Beszámoltak arról is, hogy a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaival közösen végrehajtott kutatásban az elkövetők által megjelölt helyen emberi maradványokat találtak.

A rendőrök az 57 éves nőt és a 67 éves férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat - ismertették.

MTI

