Hét évet kapott a tanítványát molesztáló edző

A domonyi futballpályánál 2009-ben egy edző az öltözőbe csalta egyik tíz éves tanítványát, majd szexuális erőszakot követett el vele szemben. Az eset a vád szerint legalább tízszer ismétlődött meg.

A trénert bilincsben vezették a tárgyalóterembe a Budapest Környéki Törvényszéken, amely másodfokon járt el a büntetőügyben. A férfi első fokon kilenc és fél év fegyházat kapott - visszaesőként. Korábban Svájcban ítélték el, az alpesi országban együtt fürdött a kiskorú tanítványaival. Az ügyész súlyosítást, a védő enyhítést indítványozott a Törvényszéken.

A cselekmény elkövetését követően a vádlott saját elhatározásból orvosi kezelésre kezdett járni, le akart számolni ezzel az időszakkal. És én azt gondolom ebben nagyon komoly sikereket ért el. Kilenc éve, amikor ez az ügy történt vele kapcsolatban semminemű ilyen magatartásnak még a gyanúja se fel sem merült - mondta Paulik György, ügyvéd.

A hét évet nem fegyházban, hanem börtönben kell leülnie, ami szintén enyhítés. A férfi az ítélet hallatán sírva fakadt.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy az elítélt maga kért orvosi segítséget, és olyan munkát vállalt, ahol nem találkozik gyermekekkel.

Az egykori edzőt a bíróság véglegesen eltiltotta attól, hogy edzői tevékenységgel foglalkozzon. A bíróságon kiderült, hogy fiatalkorában a férfit is molesztálták, miként az is, hogy magyarországi áldozata később maga is hasonló bűncselekményt követett el, amiért el is ítélték.