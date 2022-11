Hét év börtönbüntetésre ítélték a villamosmegállóban késelő férfit

Megosztás itt:

Az ítélet szerint az italozó életmódot folytató – korábban pszichiátriai kezelés alatt is álló – terhelt 2021. január 8-án és 9-én két hajléktalan ismerősével italozott, akihez csatlakozott további négy – szintén hajléktalan – személy is. A vádlott indulatos állapotban volt és a társaságában lévő személyekkel kötözködött, az egyik férfi nyakához pedig kést is szorított. Végül a terhelt a férfi kérlelésére felhagyott a támadással.

Később a vádlott villamosra szállt az ismerőseivel, majd a szerelvényről egy újbudai megállóban leszállva szóváltásba keveredett az egyik férfival. Ennek során kölcsönösen lökdösték és szidalmazták egymást, majd a terhelt ezúttal is elővette a kését és egy alkalommal közepes erővel mellkason szúrta vitapartnerét. A vádlott távozott a helyszínről, az életveszélyes sérülést szenvedett sértetthez pedig a társai hívtak mentőt.

Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, nyilatkozatait a bíróság elfogadta és ítéletet hirdetett.

A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a terhelt megbánta tettét, azt, hogy az kísérleti szakban maradt, továbbá az időmúlást is. Ezen felül enyhítő körülmény volt még a terhelt egészségi állapota és az, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülményként vette figyelembe a bíróság a vádlott ittas állapotát és többszörösen bűntettet előéletét.

Az ítélet nem jogerős, azzal szemben a vádlott és védője enyhítésért fellebbezést jelentett be.

A bíróság – a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt – fenntartotta a vádlott bűnügyi felügyeletét a másodfokú eljárás befejezéséig. A végzés nem végleges.