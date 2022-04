Hét diákot zaklatott szexuálisan a biosztanárnő

Megosztás itt:

A festői szépségű Hawaii szigetén töltött vakációja után tartóztatták le azt a kaliforniai biológiatanárnőt, aki hét különböző diákjával is illetlen, sőt, bűnös szexuális kapcsolatba került: folyamatosan zaklatta, molesztálta őket.

A New York Post szerint az áldozatok és a szemtanúk egytől egyig arról számoltak be, hogy a 35 éves Anessa Paige Gowe többször is fajtalankodott a kiskorúakkal, olyan helyeken érintette meg őket, ahol egyáltalán nem lett volna szabad, ráadásul több szexuális tartalmú fotót is közzétett.

Anessa jelenleg előzetes letartóztatásban van Richmondban, összesen 29 különböző ügyben indítanak majd ellene eljárást, a hatóságok azonban az áldozatok nemét és korát nem árulták el.

Ripost

Fotó: Twitter