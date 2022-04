Helyzet van: Már az állatvédők is ott vannak Varga Irénnél a Ripost cikke után

Megosztás itt:

Ahogy arról a Ripost beszámolt, áldatlan állapotok között tartja két kutyáját Varga Irén. A kutyákat láncra verve a kertben tartják, a szomszédok szerint sokáig otthon sem voltak, az állatokat sem gondozták.

Közismert, hogy Magyarországon tilos kutyákat hosszabb ideig kikötve tartani, a szomszédok és a Sportolók az Állatkínzók Ellen csoport szerint is többször felmerült már Varga Irénnel és férjével (és gyámja), Lacival szemben az állatkínzás lehetősége, ám eddig nem tudtak lépni az ügyben.

A Ripost információi szerint azonban a Szurkolók az Állatokért Alapítvány kiment Varga Irénék piliscsévi házához és felmérték, milyen körülmények között tartják a kutyákat. A két eb a kiérkezésükkor is láncon volt. Az is kiderült, hogy mindkét kutyában van chip, hivatalosan pedig nem is Varga Irén a kutyák gazdája. Korábban már fogadkozott, hogy az egyik állatot visszaadja az eredeti tulajnak, de ez máig nem történt meg.

Információink szerint Varga Irén elsírta magát, amikor az állatvédők közölték vele, elviszik a kutyákat. Azt kérte, hogy legalább a kis feketét had tartsa meg, ám gyámja, Laci állítólag aláírta a papírokat, hogy mindkét kutyáról lemondanak.

