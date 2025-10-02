Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet

Megosztás itt:

A helikopter pilótái Kiskőrös külterületén egy járműre figyeltek fel, amelynek vezetője az utánfutóból építési törmeléket rakott le egy mezőgazdasági területre. Amint észrevette a helikoptert, azonnal autóba ült és elhajtott, mit sem sejtve arról, hogy a levegőből tovább követik - számolt be róla a rendőrség.

A férfi otthonánál megállt, ahová rövid időn belül a földi rendőri egységek is megérkeztek. A kiskőrösi sofőrrel szemben a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntetőeljárás indult.

A kiskőrösi rendőrök intézkedtek arról, hogy a férfi az illegálisan lerakott törmeléket elszállítsa a területről.

police.hu