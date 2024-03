Házkutatást tartanak Újbuda Önkormányzatánál az óvodai pedofilügyhöz kapcsolódóan

Megosztás itt:

A nyomozás azt hivatott kideríteni, érkeztek-e be olyan panaszlevelek, amelyek a Gazdagréti Szivárvány Óvoda egyik volt alkalmazottjával szemben zajló jelenlegi eljáráshoz köthetőek. A folyamat részeként a rendőrség számítógépeket és adathordozókat foglalt le – olvasható az újbudai önkormányzat Facebook-oldalán.

Közben a Magyar Nemzet arról ír, hogy korábban is érkezett már panasz az újbudai pedofil ellen.

A lap legújabb értesülései szerint már négynél is több szülőről derült ki, hogy korábban panaszt tett az újbudai pedagógusasszisztensre, aki ellen szexuális kényszerítés gyanújával nyomoznak. Ezek alapján egyre ellentmondásosabb az Újbudai Önkormányzat korábbi sajtóközleménye, amelyben azt állították, hogy akkor értesültek először az ügyről, amikor a rendőrség február 23-án adatgyűjtésbe kezdett egy névtelen bejelentés alapján.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a pedofíliával gyanúsított Gy. Péter telefonján fotók is voltak, amelyeken szerepel az a gyermek is, akit vélhetően molesztált. Mivel a kiskorú arca nem látszik a képeken, ezért a rendőrség fotókat kért be az óvodától, hogy a ruházata alapján azonosítsa az áldozatot.

A férfit jelenleg 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. Emellett a bírósági végzésben az is szerepel: