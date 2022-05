Házasodik a bérgyilkos

Megosztás itt:

Az életfogytiglani fegyházbüntetését töltő Dér Csabát, vagy ahogyan sokan ismerik, a csantavéri halálosztót négy gyilkosságért ítélték el, és jó eséllyel már sosem szabadul a rácsok mögül. Köztudott, hogy Szigeti Mónika hajdúsámsoni családi házát jogi csűrcsavarokkal sikerült elcsalnia svindlereknek. Csak úgy szerezhette vissza az otthonát, ha egy végrehajtói árverésen maga is licitált rá. Az ehhez szükséges egymillió forintot Dér Csaba biztosította számára, miután értesült az asszony kilátástalan helyzetéről. A többszörös gyilkos adománya óta pedig megfordult Mónikával a világ.

„Háborús körülmények között szocializálódtam és nevelkedtem. Megtapasztaltam Szerbia bombázását, túléltem az összes borzalmat és szenvedést. Megtanultam, milyen az, amikor az ember bajban van. Amikor a Blikkben olvastam Mónika problémájától, hogy elcsalták tőle a házát és pénz nélkül maradt az idős édesanyjával és a kisgyermekével, nagyon megérintett a története és egyben felháborított. Együtt éreztem vele. Az alvilági kódex szerint védtelen embereket, gyerekeket és nőket sosem bántottam, ezért is dühödtem fel igazán” – magyarázta most tettét a Blikknek a csantavéri halálosztó. „Nem vártam tőle, hogy hálás legyen, még csak azt sem, hogy megköszönje, ezért nagyon meglepődtem, hogy eljött a tárgyalásomra. Elkápráztatott azzal, hogy nő létére volt bátorsága ahhoz, hogy egyedül elutazzon a bíróságra, és ezzel hálálja meg a segítségem. Egyből láttam, hogy egy kifinomult, művelt, független, jóindulatú, intelligens és jó kedélyű nő. Sokat gondoltam rá ezután és hirtelen kialakultak bennem az érzések.”

Ezután hosszas levelezések és beszélgetések következtek.

Kimeríthetetlen inspirációforrás lett számomra Mónika, akinek a lelke nagyobb az univerzumnál is. Rengeteget írok neki, gyönyörű érzelmeket váltott ki belőlem, és nagyon sok közös témánk van. Igyekszünk csak pozitív dolgokról, turistahelyekről, vallásról, múzeumokról, zenéről, táncról, szeretetről és szerelemről beszélni. Eközben az érzelmek egyre jobban felszabadultak mindkettőnkben.

Kapcsolatuk odáig jutott, hogy hetekkel ezelőtt a lánykérés is megtörtént.

„Nagyon érzelmes, meleg lelkű hölgy, elképesztően erősek az érzelmeink egymás irányába, rendelkezik minden tulajdonsággal, amit én nagyra becsülök. Feltettem neki a nagy kérdést, ő pedig igennel válaszolt. Az esküvő mellett családot is szeretnék alapítani. Remélem, a kormány tesz valamit annak érdekében, hogy engedélyezzék Magyarországon is az intim látogatást. De ha ez nem valósul meg, kérni fogom, hogy adjanak ki Hollandiának, mert ott ez működik, de a jó magaviselet mellett még Szerbiában is havi rendszerességgel van rá lehetőség. Az esküvő aktuális téma nálunk, szeretném őt boldoggá tenni.”

Ripost