Hathetes magzatával a szíve alatt halt meg a kismama

Életfogytiglani börtönre ítélték azt a férfit, aki megölte a feleségét. A nő a halála előtt arra keresett rá a Google-ön, hogy „mi a teendő, ha a férjem ideges, hogy terhes vagyok”, majd eltűnt.

A 31 éves Beau Rothwell megölte a feleségét, Jennifer Rothwellt, aki ekkor hathetes terhes volt. A Missouri államban élő férfi életfogytiglani börtönt kapott, és nincs esélye a feltételes szabadlábra helyezésre sem. A 28 éves nő holttestét egy héttel azután találták meg, hogy férje bejelentette az eltűnését. A rendőrség korábban azt is közölte, hogy Rothwellt egy nappal Jennifer eltűnése előtt kapták lencsevégre, amikor nagy mennyiségű tisztítószert vásárolt. A férfi azt is bevallotta, hogy 2019 novemberében kalapáccsal ütötte meg feleségét – írja a New York Post.

A tárgyalás során elmondta, megölte a feleségét, de azt állította, hogy ez nem volt tervezett, egy vita során történt, amely egy másik nővel folytatott viszonya miatt durvult el. Azonban kiderült, a férj a gyilkosság előtti hónapokban üzeneteket váltottak a másik nővel a terveiről.

Borsonline