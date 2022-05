Hatalmasat hibáztak a kórház dolgozói, meghalt egy 16 órás újszülött

Megosztás itt:

Egy újszülött mindössze 16 órával a születése után meghalt az orvosok hibájából. Ezt később a vizsgálatok is bebizonyították. A tapasztalatlan személyzet nem gondoskodott megfelelően a várandós édesanyáról, Ruthról. Ha helyesen járnak el, kiderült volna, hogy nem fejlődik rendesen a babája, Giles Cooper-Hall.

Ruth a 41. héten érezte azt, hogy születendő gyermeke kevesebbet mozog, mint általában. A szülészek azonban megnyugtatták, hogy egyáltalán nem kell aggódnia. A problémákat csak öt nappal a szülés előtt észlelték.

- Giles elvesztése miatti teljes szomorúságunk és kétségbeesésünk mellé düh és fájdalom is társul, mivel most már tudjuk, hogy emberi mulasztás is hozzájárult a halálához. Haza kellett volna jönnünk a gyermekünkkel. Örökké gyászolni fogjuk őt – nyilatkozta a gyászoló édesanya a Daily Mailnek.

A kórház személyzetének további hibáihoz tartozott, hogy az újszülött szívritmusát a méhen belül nem ellenőrizték. Giles Cooper-Hall szívritmusa ugyanis a minimális érték alatt volt. Miután megszületett, az orvosoknak azonnal újra kellett éleszteni. Giles nem tudott önállóan lélegezni, vérveszteséget és agykárosodást szenvedett, mivel a szülés során nem kapott oxigént. Tragikus módon még aznap meghalt.

A nő fia halála óta nem tudott visszatérni a munkájához. A családtól még csak bocsánatot sem kértek az elkövetett hibákért. A vizsgálat eddig összesen öt hibát gyűjtött össze, amivel elkerülhető lett volna a kisbaba halála. Azonban a teljes vizsgálat csak a következő napokban fog lezárulni.

Borsonline