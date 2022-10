Hatalmas robbanás rázta meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét

Megosztás itt:

A messzire elhallatszó, iszonyatos robbanás a horvátországi Split belvárosában, a Zágráb utcában történt szombat délután, méghozzá egy gyorsétterem előtt, ahol helyiek és turisták is vegyesen ácsorogtak - közölte a Szabad Magyar Szó.

A detonációtól nem csak a gyorsétterem, hanem a környező épületek is megrongálódtak, a helyszínt pedig azonnal elárasztották a katasztrófavédők és a mentősök is,

ugyanis a robbanásban a horvát lapok szerint többen is megsérültek, köztük az étterem egyik szakácsnője, akit információk szerint súlyos égési sérülésekkel kellett azonnal kórházba szállítani.

Úgy tudni, hogy rajta kívül az étterem előtt ácsorgó külföldi turisták sérültek meg, ők azonban könnyebben, pár embert a helyszínen is elláttak, de Dalmacia Danas szerint két, bent várakozó külföldit is kórházba szállítottak, de a büfével szemben lévő gimnáziumban senki nem sebesült meg.

A helyieket teljesen sokkolta a robbanás, amit a lap szerint még Split másik felében is lehetett hallani, ahogyan Bojan Ivosevic is, a város alpolgármestere is a detonációra riadt fel, és azonnal a helyszínre sietett.

Egy helyi idős nő a lapnak elmondta, hogy hatalmas szerencse, hogy a megszokottnál jóval kevesebben lézengtek az utcán:

- Szerencse, hogy akkor nem volt sok járókelő, mert általában rengetek a diák és a gyalogos, én magam is alig fél órával a történtek előtt mentem el ott

- mesélte.

Egy közeli üzlet tulajdonosa is azt mondta, hogy amellett, hogy az üzlete is károsodott, ő maga is hallotta a robajt, azonban ő most csak a sérültért imádkozik:

- Az ablakok megrepedtek, a mennyezet pedig beszakadt, de ez most lényegtelen, én csak azért imádkozom, hogy a sérülttel minden rendben legyen

- szögezte le a lapnak a tulaj.

Egyelőre ugyan nem tudni pontosan, mi okozta a robbanást, de a lap és a helyi hatóságok elsődleges információi szerint vélhetően egy gázpalack robbant fel az étteremben.