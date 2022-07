Hatalmas erőkkel rohant a rendőrség a benzinkúthoz: ismert sportolót késeltek meg

Megosztás itt:

Bobby East, a NASCAR világának ikonikus alakja és háromszoros bajnoka éppen a kaliforniai Westminster egyik benzinkútján tankolt, amikor a 27 éves Trent William Millsap odaugrott, és egy hatalmas késsel mellkason szúrta az autóversenyzőt.

Gyilkosa ezután maga mögött hagyta vérbe fagyott áldozatát, és elmenekült, a mentőket és a rendőröket a járókelők hívták, de hiába, Eastet bár kórházba szállították, már nem tudták megmenteni.

Gyilkosa után azonnal hajtóvadászatot indítottak, végül pár nappal később egy anaheimi lakásban talált rá a SWAT, akik megpróbálták letartóztatni Millsapet,de az valóságos csatává alakult, mind a két fél lövöldözni kezdett, így végül Millsap meghalt, és az egyik rohamrendőr is golyót kapott.

Később kiderült, hogy a gyilkost nagyon is jól ismerték a környéken, hajléktalanként tengette életét és az agresszív férfi már többször is szembe került a törvénnyel: fegyveres támadásért is ült, a gyilkosság idején is éppen feltételesen volt csak szabadlábon, mi több, a Daily Mail szerint azzal is megvádolták, hogy East megtámadása előtt egy másik benzinkúton is késelt már aznap.

A 27 éves versenyzőt az egész autós világ gyászolja, valóságos sztárja volt a pályáknak: 2004-ben, 2012-ben és 2013-ban is elnyerte a bajnoki címet, aktív versenyzői pályafutását pedig egy dobogós hellyel zárta, és a versenysport a negyedszázad egyik legjobbjának tartották.

A helyiek a közbiztonság megerősítését szorgalmazzák, ugyanis az utóbbi időben nagyon megugrott a bűncselekmények száma a területen, nemrégiben például szintén egy sportolót támadott meg egy hajléktalan: a Los Angelesben gyanútlanul sétáló olimpikon röplabdást, Kim Glassnak egy csavarhúzóval esett neki egy ámokfutó. Glass, bár súlyosan megsérült, szerencsére túlélte a brutális támadást, azonban szeme világát csak a gyors orvosi segítségnek köszönheti.

