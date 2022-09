Hat év fegyházbüntetés felbújtóként elkövetett rablás bűntette miatt

Megosztás itt:

A vádlott úgy akarta megforgatni a sértett rendelkezésére álló 5-7 millió forintot, hogy abból zárjegy nélküli cigarettát vásárol, majd nagy haszon reményében értékesíti azt. A vádlott elhitette a sértettel, hogy segíteni fog, valójában azonban azt tervezte, hogy megszerzi a férfi pénzét anélkül, hogy abból cigarettát venne. A vádlott célja érdekében bevont egy ukrán férfit is, aki vállalta, hogy eljátssza az illegális cigarettakereskedő szerepét. Cs. T. összeismertette a sértettet az ukrán férfival, a személyes találkozó során, 2020 februárjában a sértettnek meg kellett mutatnia a cigaretta vásárlásra szánt 6 millió forintot az ukrán kapcsolatnak. A következő találkozó Debrecenben, a Zelemér utcán volt. A helyszínt a vádlott adta meg, a sértett pedig oda abban a tudatban érkezett meg, hogy a pénzéért cserébe megkapja az ukrán férfitól a nagy mennyiségű zárjegy nélküli cigarettát. A vádlott a látszat fenntartása érdekében még egy kisbuszt is kibérelt, ami alkalmasnak tűnhetett a cigaretta szállítására, ezzel a járművel érkezett a helyszínre az ukrán férfi. Egy másik gépkocsival a közelben várakozott a vádlott is. A vádlott és társa célja kizárólag a sértett pénzének a megszerzése volt, akár erőszakot, fenyegetést alkalmazva is, sőt az ukrán férfi tűz- és lőfegyvernek minősülő gumilövedékes lőfegyverét is felhasználva. Az ukrán férfi a találkozó során beült a sértett gépkocsijába, ahol megkapta az előzetesen kialkudott 6 millió forintot tartalmazó sporttáskát. A pénz megszámolását követően a férfi a táskát hátra tette, majd kiszállt és úgy tett mintha menne a járművéhez a cigarettáért. Ekkor az ukrán férfi megfordult és a magával hozott lőfegyver gumilövedékével a sértettre lőtt, ami el is találta a férfi csuklóját. A támadó ezután a pénzt akarta megszerezni a gépkocsiból, amit észrevett a sértett. A gépkocsi utasterébe lökte az ukrán férfit és a fegyvert is el akarta venni tőle. A dulakodás során az ukrán vádlott ismét meglőtte a sértettet, ettől a férfi megszédült. Ezt kihasználta a támadó, aki kiszállt az autóból és tovább tüzelt a sértettre, akit harmadszor is eltalált. Az ukrán férfi a sértett autójának ajtaját feltépte, a pénzt tartalmazó táskát magához vette, majd gyalog elmenekült. A sértett megpróbálta támadóját követni, azonban a lőtt sebei miatt a tempót nem tudta tartani. A környéken lakók a sértetthez mentőt hívtak, majd a rendőrség megkülönböztető hangjelzését hallva a közelben várakozó felbujtó vádlott is elmenekült. Az eset során a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2022 márciusában CS. T. G. vádlottat felbújtóként elkövetett rablás bűntette miatt 6 év fegyházbüntetésre ítélte és 6 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A Debreceni Ítélőtábla dr. Elek Balázs vezette tanácsa az elsőfokú bíróság mindenben törvényes határozatát helyben hagyta.

