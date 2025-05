Három kristállyal kereskedő család tagjai ellen emeltek vádat

Megosztás itt:

A vádirat szerint a 12 vádlottból 9-en három kecskeméti család tagjai. Az elkövetők 2021-től egészen a 2023-ban történt elfogásukig kereskedtek a kristály fantázianévre hallgató tudatmódosító szerrel a vármegye székhelyén.

A fő beszerző az egyik család férfi tagja volt, aki a saját vevői mellett a másik két családot is ellátta új pszichoaktív anyaggal. A férfi az értékesítési tevékenységbe bevonta testvérét és unokaöcsét – az ügy további két vádlottját – is. A három férfi két év alatt közel 12 kilogramm kristályt értékesített, ennek során pedig több mint 40.000.000 Ft-ot kaptak kézhez. Az unokaöcs emellett egyik ismerősének kokaint is adott át. A fő beszerző, miután letartóztatás után bűnügyi felügyeletbe került, újra kristályt szerzett magának, ezúttal fogyasztási céllal, azonban egy rendőri intézkedés során megtalálták nála az új pszichoaktív anyagot és a férfit újra őrizetbe vették.

A másik család kereskedelmi tevékenységét egy nő vezette, akit öccse és egy férfi segített. A nő kristályt nemcsak az első családtól vásárolt, hanem kisebb mennyiségben egy kecskeméti férfitől – az ügy tizenkettedik vádlottjától – is. A család vevőkörébe tartozott 5 fogyasztó mellett, egy értékesítéssel is foglalkozó kecskeméti férfi – az ügy hatodrendű vádlottja – is. Emellett tőlük is vásárolt kristályt a harmadik család, akik az anyagot 7 vevő részére terítették. Ezen családi üzletben egy anya, a két lánya és az egyik lány férje vett részt.

Az ügyészség tizenegy vádlottat jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja, emellett az unokaöcsnek csekély mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem vétsége miatt is felelnie kell. Az ügyészség valamennyiükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a bűnösen szerzett vagyont is el kell kobozni.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség