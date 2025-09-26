Hárman sem tudták megállítani az agresszív rablót

Megosztás itt:

A vádirat szerint a férfi megtudta, hogy a sértettnek nagyobb összegű készpénze van, amelyet a hálószobában tartott. A sértett nő és két férfi 2023. július 26-án a komáromi lakásban tartózkodtak, amikor az elkövető bekopogott a bejárati ajtón. Az egyik férfi kitekintett a kémlelőnyíláson, de mivel senkit sem látott, ezért megkérdezte, hogy ki kopog, választ azonban nem kapott, ezért résnyire kinyitotta az ajtót. Az elkövető betolta az ajtót, rögtön bement a hálószobába, ahol mindkét kezét felemelt ökölbe szorítva, ún. bokszoló állást vett fel. Az elkövető az éjjeliszekrényen lévő 670.000,-Ft összegű készpénzt magához vette, a zsebébe tette. A sértett és az egyik férfi kérték az elkövetőt, hogy adja vissza a pénzt, aki azonban egyértelművé tette, hogy amennyiben a pénzt megpróbálják tőle visszaszerezni, annak megtartása érdekében, akár erőszakot is alkalmaz. Az elkövető erőszakos fellépése, fizikai erőfölénye, börtönviselt személye miatt sem a sértett, sem a vele lévő két másik férfi nem mert ellenállni az elkövetőnek. Ezután az elkövető a pénzzel együtt távozott. Az elkövető távozása után a lakásban lévő két férfi távolabbról követte őt, útközben kértek rendőri segítséget. A nyomozó hatóság az elvitt pénzből 438.660,-Ft-ot foglalt le a rablótól.

Az ügyészség indítványára a bíróság a férfit előkészítő ülésen 4 év 6 hó börtönbüntetésre, valamint 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, az elkövető és védő fellebbezést jelentett be. A másodfokú bíróság az eljárás megismétlését írta elő. A megismételt eljárásban a bíróság a férfit 4 év börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és 231.340,-Ft. vagyonelkobzásra ítélte. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a védő három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. Az ügyészség indítványa alapján a bíróság az elkövető letartóztatását az ítélet kihirdetését követően fenntartotta, ez a végzés végleges.

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Fotó: Shutterstock