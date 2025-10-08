HAMISÍTÁS: 1650 darab ruha – a Golgota úti piac titkos riasztórendszere sem segített!

Megosztás itt:

Civil ruhás akció: a NAV lecsapott a titkos riasztórendszer ellenére

Drámai jelenetek játszódtak le a budapesti Golgota úti piacon, ahol a NAV pénzügyőrei sikeres akciót hajtottak végre a hamisítványokat áruló árusok ellen. A piac jól ismert arról, hogy az árusok egy hangos kiáltással vagy egy csengő megnyomásával figyelmeztetik egymást a hatóságok közeledtére – ekkor a standok bezárnak, a hamis holmik gazdátlanul maradnak, az eladók pedig távoznak.

A rajtakapás: A NAV pénzügyőrei civil ruhában vegyültek el a tömegben, így a riasztás ugyan megszólalt, de már későn. Az árusok nem tudtak elmenekülni, és lelepleződött a két, egymás melletti standon működő illegális kereskedelem.

1650 hamis ruha és 90 milliós kár: bűncselekmény indul

Az ellenőrzés során döbbenetes mennyiségű, összesen 1650 darab, különféle márkajelzéssel ellátott hamis ruhát találtak és foglaltak le a hatóságok. Kiderült, hogy a két stand egy házaspárhoz tartozik, akik működési engedély és bejelentés nélkül árulták a hamisítványokat.

A bűncselekmény: A jogtulajdonosoknak okozott kár megközelíti a 90 millió forintot. Emiatt az ügyben már el is indult az eljárás iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény gyanúja miatt. A NAV ezzel a határozott fellépéssel is jelzi: a hamisítók nem maradnak büntetlenül.

Forrás: MTI

Fotó: Nagy Tamás / Index