2025. 10. 08. Szerda
HAMISÍTÁS: 1650 darab ruha – a Golgota úti piac titkos riasztórendszere sem segített!

2025. október 08., szerda 09:22 | Hír TV

A NAV pénzügyőrei civil ruhában vegyültek el a tömegben, hogy leleplezzék a budapesti Golgota úti piacon működő hamisítókat. Hiába a hangos riasztórendszer, ami a hatósági ellenőrzést jelezte: a pénzügyőrök elkapták azt a házaspárt, akik 1650 darab hamis ruhát árultak. A jogtulajdonosoknak okozott kár megközelíti a 90 millió forintot, az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás.

  • HAMISÍTÁS: 1650 darab ruha – a Golgota úti piac titkos riasztórendszere sem segített!

Civil ruhás akció: a NAV lecsapott a titkos riasztórendszer ellenére

Drámai jelenetek játszódtak le a budapesti Golgota úti piacon, ahol a NAV pénzügyőrei sikeres akciót hajtottak végre a hamisítványokat áruló árusok ellen. A piac jól ismert arról, hogy az árusok egy hangos kiáltással vagy egy csengő megnyomásával figyelmeztetik egymást a hatóságok közeledtére – ekkor a standok bezárnak, a hamis holmik gazdátlanul maradnak, az eladók pedig távoznak.

A rajtakapás: A NAV pénzügyőrei civil ruhában vegyültek el a tömegben, így a riasztás ugyan megszólalt, de már későn. Az árusok nem tudtak elmenekülni, és lelepleződött a két, egymás melletti standon működő illegális kereskedelem.

 1650 hamis ruha és 90 milliós kár: bűncselekmény indul

 Az ellenőrzés során döbbenetes mennyiségű, összesen 1650 darab, különféle márkajelzéssel ellátott hamis ruhát találtak és foglaltak le a hatóságok. Kiderült, hogy a két stand egy házaspárhoz tartozik, akik működési engedély és bejelentés nélkül árulták a hamisítványokat.

A bűncselekmény: A jogtulajdonosoknak okozott kár megközelíti a 90 millió forintot. Emiatt az ügyben már el is indult az eljárás iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény gyanúja miatt. A NAV ezzel a határozott fellépéssel is jelzi: a hamisítók nem maradnak büntetlenül.

Forrás: MTI

Fotó: Nagy Tamás / Index

