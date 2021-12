Halló! Én a … bank munkatársa vagyok!

Megosztás itt:

Többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a csalók a telefonvonal végén banki alkalmazottként mutatkoznak be és a beszélgetés közben kicsalják a jóhiszemű áldozat bankkártyájának adatait.

Most is hasonló módon történt. A férfi – bár nem mutatkozott be – azt mondta, hogy a bank alkalmazottja és tegnap este külföldről próbáltak meg pénzt leemelni az ügyfél bankszámlájáról, de ezt a biztonsági rendszer észlelte. Segítőkészségét megerősítve, elaltatva az áldozat gyanakvását, átadta a telefont egy „biztonsági szakembernek”, aki egy alkalmazás telepítésére kérte az áldozatot – mondván, hogy ez megvédi a bankszámláját – és közben mindenféle banki, valamint bankkártya adat és kód megadására kérte a sértettet. A hívott fél csak a mobilapplikáció telepítését, illetve a telefonbeszélgetés végét követően vette észre, hogy a számlájáról egy jelentősebb összeg eltűnt.

Ne dőljön be a csalóknak! Kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat:

Ne adja ki telefonon keresztül a bankkártyája adatait! (bankkártya száma, lejárati idő, CVC kód). A bankok nem kérnek ügyfeleiktől sem telefonon, sem e-mail útján érzékeny banki azonosító adatokat és jelszavakat!

Legyen gyanús, ha azt állítják, hogy a bank biztonsági rendszere észlelt egy gyanús próbálkozást, és a bankszámla biztonságosabbá tétele érdekében le kell azonnal töltenie egy applikációt!

Ne hagyjon jóvá semmilyen tranzakciót, amelyet nem Ön indított!

Ha SMS formájában kap megerősítő kódot, azt véletlenül se adja ki a vonalban lévő ismeretlennek!

Ha úgy tűnik, hogy a bankjától telefonhívást kap, mindenképp ellenőrizze le a telefonszámot! Bontsa a vonalat és inkább hívja vissza Ön a bankját!

Amennyiben hasonló hívást kap, illetve ha efféle hívás során adatait átadta, haladéktalanul jelezze az esetet az érintett pénzintézetnek! Ha kára keletkezett, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon, vagy személyesen a rendőrségen!

