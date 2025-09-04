Halálos tűz volt Pácinban

Megosztás itt:

A katasztrófavédelemhez szerdán késő este érkezett a riasztás arról, hogy kigyulladt egy száz négyzetméter alapterületű faszerkezetű épület a település Arany János utcájában. A tűzoltók megfékezték a lángokat, eközben az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít - írták.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)