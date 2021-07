Halálos közúti baleset történt Kiskunfélegyháza térségében

Magyarország - Európában elsőként - lehetővé teszi a harmadik oltás beadatását ingyen, önkéntes alapon - mondta a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára. György István hangsúlyozta, járványügyi szempontból Európa egyik legbiztonságosabb országa Magyarország, ez annak köszönhető, hogy mindkét oltás beadásában a második, és világviszonylatban is előkelő helyen áll. Brüsszel visszaél a hatalmával, fenyegetőzik, politikai zsarolást folytat – mondta Hidvéghi Balázs az uniós források visszatartásáról a Kossuth rádióban. A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta: a források nem könyöradományok és nem segélyek, hanem ezek járnak Magyarországnak. Kétszínű politikus leleplezését ígéri egy ismeretlen a Bennfentes.hu-nak eljuttatott videóüzenetében. A hírportál beszámolója szerint egy motoros futár érkezett a szerkesztőségébe, aki egy címzés nélküli borítékot adott át, benne egy pendrive-val. Az adathordozóra egy videó volt feltöltve, amelyen egy Anonymous-maszkos alak egy üzenetet olvas fel, és azt ígéri, hogy hamarosan le fognak buktatni valakit. Állítása szerint egy kétszínű politikusról van szó, aki kettős játékot űz. Százezerrel többen ajánlották fel az egyházaknak, a civilszervezeteknek adójuk egy százalékát, mint tavaly - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az elmúlt 10 év gazdaságépítő munkájának köszönhetően továbbra is jut forrás a családok, a hitélet és a gazdaság fejlődésének támogatására - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar gazdaság sikerességét az elmúlt években alapvetően befolyásolta, hogy nagyon sok, színvonalas munkahelyet biztosító nemzetközi nagyvállalati beruházás érkezett az országba - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Átlépte a 190 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatoké meghaladta a 4 milliót az ENSZ adatai szerint. Romániában ismét emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, 39 százalékkal több fertőzést szűrtek ki az előző héthez képest. Kijárási tilalmat rendeltek el a görögországi Mikonosz szigeten július 26-ig a koronavírusos megbetegedések számának megugrása miatt. Az egészségügyi dolgozók és a legveszélyeztetettebb csoportok esetében kötelezővé tenné a koronavírus elleni védőoltást Predrag Kon, Szerbia járványügyi szakértője. Karanténba vonult Boris Johnson brit miniszterelnök, miután Sajid Javid egészségügyi miniszter koronavírus-szűrési lelete pozitív lett. Összecsaptak a muzulmán hívők és a rendőrök a jeruzsálemi Templom-hegyen. A palesztin média szerint több palesztin aktivistát őrizetbe vettek az összecsapások után. Ismeretlen támadók rövid időre elrabolták és megkínozták Afganisztán iszlámábádi nagykövetének lányát – közölte az afgán kormány. Afganisztán hazarendelte Pakisztánból nagykövetét és több diplomatáját, miután elrabolták a nagykövet lányát. Újabb migránskaraván érte el az Egyesült Államok déli határát. Texasban megerősítették az átkelőket, több tucat illegális bevándorlót vettek őrizetbe a hatóságok. Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy Washingtonnak folytatnia kell a menedékkérőket védő és segítő programot. A bevezetett korlátozások közepette kezdték meg Szaúd-Arábiában a muszlimok hagyományos zarándoklatát Mekkában. A világgazdaság fellendülése miatt kőolaj-kitermelésük jelentős növelésében állapodtak meg az OPEC+ csoport országainak szakminiszterei. Angela Merkel német kancellár Rajna-vidék–Pfalz tartomány természeti katasztrófa által sújtott területére látogatott. Már több mint 180 áldozata van a Németországban és Belgiumban pusztító áradásoknak, több száz embert eltűntként tartanak számon. Szükségállapotot hirdettek az árvíz miatt Bajorország délkeleti részén. Ausztria-szerte súlyos károkat okozott a vihar, áradásokat okozott a jelentős mennyiségű csapadék. Belgiumban és Hollandiában a legtöbb folyó vízszintje apadni kezdett. Több helyen okoztak károkat a zivatarok - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tervezettnél kevesebb vonatot tud fogadni Budapesten a Nyugati pályaudvar, mert több munkálatot nem fejezett be a kivitelező – közölte a Mávinform. A magyar női junior kézilabda-válogatott 31:22-re legyőzte Oroszország csapatát a szlovéniai Celjében rendezett Európa-bajnokság döntőjében. Bondár Anna főtáblára jutott a lengyelországi Gdyniában zajló salakpályás női tenisztornán. Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája győzött a Forma-1-es Brit Nagydíjon.