Újra találkozott a gyerekeivel Fekete Dávid

Fekete Dávid jelenleg házi őrizetben várja, hogy mi lesz a sorsa, november 21-én lesz ugyanis újabb tárgyalása a több százmillió forintos csalássorozattal kapcsolatban, ami miatt börtönben is ült. Ikergyerekeit az édesanyjuk a börtönbe nem vitte be, így Dávid csak idekint találkozhatott a fiaival – amiről az Instagramon is megosztott egy fényképet.