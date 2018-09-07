2018. szeptember 7.,
péntek, Regina napja

Halálos gázolás Lentiben

MTI

2018. szeptember 7., péntek 08:10

Betegeket szállító kisbusz gázolt halálra egy gyalogost Lentiben, a Damjanich utcában - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
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