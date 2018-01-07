2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

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Halálos baleset történt Dunaföldváron

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2018. január 7., vasárnap 09:18, frissítve: vasárnap 10:57

A 6-os úton egy Suzuki fékezés nélkül a villanyoszlopnak hajtott.

A baleset egyenes, száraz útszakaszon történt, ahol a közvilágítás is tökéletesen működött, így nem tudni, miért térhetett le az útról a sofőr. Az áldozat holttestét a tűzoltók emelték ki a roncsból. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt órákon keresztül félpályás útzár volt érvényben az érintett útszakaszon.

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balesetDunaföldvár

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