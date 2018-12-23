2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Halálos baleset Nyírturán

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2018. december 23., vasárnap 15:17, frissítve: vasárnap 16:20

Három személyautó ütközött össze a 4-es úton Nyírpazony és Nyírtura között. A balesetben egy ember a helyszínen meghalt, hárman megsérültek. A sérülteket a tűzoltók feszítővágóval emelték ki, a rendőrök a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főutat.

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