Halálos áldozata volt egy lakástűznek Budapesten

Megosztás itt:

Mukics Dániel közleménye szerint a kétszáz négyzetméteres, kétszintes ház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. Tíz járművel negyvenkét tűzoltó vonult a helyszínre, de az oltást hátráltatta, hogy a tetőteret nehezen lehetett megközelíteni, illetve az épületben és annak környezetében több gázpalack is volt. Utóbbiak közül az egyik felhasadt, ötöt pedig a tűzoltók kivittek, megelőzve, hogy felrobbanjanak. A házban két férfi élt, ám csak az egyikük tudott kimenekülni az épületből. A másik ember halálának pontos körülményeit, a tűz keletkezési okát a katasztrófavédelem által indított tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. Az épület lakhatatlanná vált, a túlélőt rokonok fogadták be. A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy évente átlagosan 7500 lakástűz üt ki Magyarországon, pedig a többségük - elsősorban füstérzékelővel - megelőzhető lenne.

MTI