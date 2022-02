Halállal végződött egy munkagép és egy személyautó ütközése

Megosztás itt:

A vádirat szerint a férfi vádlott 2019. szeptember 6-án reggel Dunapataj közelében, az 51-es főúton egy munkagépet vezetett, aminek az elején egy rakodóvilla is volt. Nappali, jó látási viszonyok voltak és az idő is derült volt.

A Kalocsa felé közlekedő férfi egy kereszteződéshez ért, ahol a főút a szemből közlekedők számára kialakított kanyarodó sáv miatt kiszélesedik. Itt elkezdett balra kanyarodni egy név és szám nélküli útra, de nem győződött meg arról, hogy a másik vádlott egy személyautóval elkezdte őt előzni. A személygépkocsit vezető nő szabálytalan volt, mert „Előzni tilos” jelzőtábla és útburkolati jelek is tiltották itt az előzést.

A személyautót vezető nő – észlelve a munkagép kanyarodását – balra kormányozta az autót, de ennek ellenére mintegy 80-85 km/h sebességgel a munkagép rakodóvillájának ütközött. Az ütközés után a személyautó a bal oldali útpadkán, 180 fokban elfordulva állt meg.

A balesetben a személyautó jobb oldali első ülésén utazó nő – akinek a biztonsági öve nem volt becsatolva – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy folyamatos kórházi kezelése ellenére egy évvel később meghalt.

A baleset azért következett be, mert a munkagépet vezető vádlott megszegte azt a KRESZ szabályt, miszerint a balra kanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról járművének előzését vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg. A másik vádlott is megszegte a KRESZ-t, ugyanis az „Előzni tilos” tábla és az útburkolati jelek ellenére kezdett előzni.

A büntetlen előéletű vádlottakat a járási ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és felfüggesztett fogház, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta velük szemben. A vádlottak bűnösségéről a Kalocsai Járásbíróság fog dönteni.

