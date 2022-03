"Halálfélelmem volt egész idő alatt" - ennél pokolibb randikat nehéz lenne elképzelni

Megosztás itt:

Egy felhasználó elindított egy beszélgetést, hogyaszongya:

Melyik volt életed legrosszabb randija?

Innen pedig nem volt megállás.

Igazából füvet akart eladni

"Nekem egy hölgy füvet akart eladni, igazából ezért jött el velem. Utólag megbántam, vehettem volna" – írta a kérdés bejegyzője egy korábbi randijáról.

De ez csak a felütés volt, az atombombát SkipThePreamble dobta le

"Volt egy nő, aki szerintem rendszeresen gyógyszereken élt (persze ez csak később vált nyilvánvalóvá, már a történet után, a kis elemekből, információkból összerakva), én meg elkövettem azt a hibát, hogy felhívtam a lakásomba és borral kínáltam.

HIRDETÉS

Kb egy fél óra leforgása alatt úgy átváltozott, mint Galadriel, mikor meglátta az Egy Gyűrűt

– egy kedves, vonzó nőből egy teljes őrületet sugárzó boszorkány lett, rendesen féltem, hogy belém állítja a kést.

Ráadásul annyira megőrült, hogy elkezdett veszettül vedelni, amivel csak súlyosbította a helyzetet, hazamenni pedig nem akart. Mindeközben erőszakoskodott, hogy azonnal meg kell, hogy b*sszam, mert hát minek hívtam fel, ha nem is akarom megb*szni. Odáig fajultak a dolgok, hogy azt mondta, most azonnal felhívja a szláv haverjait és megölet, ha még egyszer arra kérem, hogy menjen haza. Ezt demonstrálandó felhívott valami tagot, és elkezdte ecsetelni neki, hogy »jönnél értem most azonnal, ugye, ha veszélyben lennék?« Akkor már nem igazán tudtam, hogy mitévő legyek, próbáltam csitítani, nyugtatni, szépen beszélni vele, de ettől még durvább lett, olyanokkal jött, hogy ne nézzem hülyének meg gyereknek. Ez a Dr. Jekyll – Mr. Hyde dolog egyébként úgy ment, hogy olyan 15 percig volt őrült, 5 percig normális, és persze már mindegy volt, hogy mit mondtam, kitriggereltem belőle az őrültet már mindennel. Menjünk le még borért, azonnal b*sszunk, nézzem meg milyen jó melle van (ekkor már egy ideje meztelenül parolázott a lakásban meg az erkélyen). Összetört két poharat a padlón (ezt szerintem nem szándékosan, de igazából már nem tudom), tiszta szilánk volt a nappali, persze mezténláb mászkált csak azért is, hiába kértem, hogy üljön le, feltakarítom, ezzel is kihoztam belőle a szörnyet.

Végül valahogy nagy nehezen rávettem, hogy hívok egy taxit neki, de csak akkor volt hajlandó beszállni, ha én is megyek vele, és felmegyek hozzá a lakására. Kurvára nem kívánta semelyik porcikám ezt az őrületet, de végül beültem vele. Iszonyú dráma további 20 percig, sírás, kiabálás, sírás, kurvaanyázás, szegény taxis azt sem tudta, mi a f*szba csöppent bele, én meg megszólalni sem mertem, mert már tényleg mindennel triggereltem a benne szunnyadó félcédulást.

Kínomban írtam gyorsan egy sms-t a taxisnak, amiben leírtam 5 sorban, hogy mi a szitu. A lakásánál kiszálltunk, nyitva hagytam a kocsi ajtaját meg könyörögtem a taxisnak, hogy el ne menjen. Elkísértem a nőt a ház kapujáig, majd gyorsan visszafutottam a taxiba, és üvöltöttem, hogy »indulj, indulj!«. Így szabadultam meg tőle.

Ritkán szoktam ennyire félni, de halálfélelmem volt egész idő alatt. Tényleg nem tudtam, mi a f*szt kellene csinálni. Nem vagyok erőszakos, ezért megverni nem akartam, teljesen tehetetlennek éreztem magam.

Telón zaklatott még egy két hétig kb: az őrült-aranyos-minta továbbra is folytatódott, egyszer elmondta, hogy még sosem látott ilyen jó pasit, szeretne még egy esélyt, 2 üzenettel később már éppen akarta küldeni a bérgyilkosokat. Aztán szerencsére eltűnt a f*szba. Borzasztó élmény volt, férfi létemre soha többet nem hozok ide fel senkit első randira, de még másodikra sem."

A sokk után egy lightosabb sztori

"Randi közbe megkérdeztem a nevét mert elfelejtettem. Felállt és ott hagyott, mérges volt" – írta bmilanka123.

Forrás: Reddit

NOIZZ.hu