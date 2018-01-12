2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Haladéktalanul jelezze a rendőrségnek, ha látta ezt a férfit!

Hír TV

2018. január 12., péntek 15:06, frissítve: péntek 16:08

Hajtóvadászat indult egy veszélyes rab után. A férfi munkavégzés közben szökött meg dél körül a sopronkőhidai börtönből. A büntetés-végrehajtási intézet közleménye szerint a rendőrség azonnal megkezdte a 36 éves elítélt felkutatását.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az esettel kapcsolatban belső vizsgálatot indított. Aki a szökésben lévő fogvatartottat látja, vagy róla bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul jelentkezzen a 112-es, ingyenesen hívható telefonszámon.

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