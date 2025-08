Hal Melinda: Veszélyben van a fiatalok mentális egészsége + videó

Megosztás itt:

Hal Melinda: ,,Akkor, amikor már megtörtént a cselekmény, ő maga is szinte akkor ébred ebből a beszűkült állapotból, és ezt bizony a zaklatók, bántalmazók nagyon gyakran valóban így írják le, hogy mintha egy köd ereszkedne ilyenkor az ember elméjére, amelyet persze meg kellett volna kontrollálni 13 éves korra, meg lényegesen kisebb korra is érdemes megtanulni, de ha valaki ezt nem tanulta meg, ha emellé még egy mentális zavar is társul, vagy kudarc élmény is érkezett az ő életében, és egy aktuális krízisállapot áll fenn, akkor még nagyobb a rizigója annak, hogy ez a közös, úgynevezett beszűkült, vagy akár pszichotikus állapot megérkezik, és ezért lehet az, hogy amikor a tett megtörténik, amikor a hirtelen hormonális sokk, és egy figyelmi beszűkültségből ő kijön egy pillanat alatt, akkor pedig már képes tárcsázni a rendőröket, és képes segítségért folyamodni."