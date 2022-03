Gyomorforgató, mit tett a fiatal srác a hatéves kislánnyal, mielőtt megölte

Megosztás itt:

Múlt pénteken hozott ítéletet a bíróság annak a szörnyű bűnyténynek az ügyében, ami nem csak egy családot tett örökre tönkre, de alighanem a vele foglalkozó nyomozóknak is rémálomszerű pillanatokat okozott. Évekkel kegyetlen tette után mondták ki egy hatéves kislány megrontójának és gyilkosának bűnösségét.

Stephanie Romero 2018. október 11-én hajnali három körül ért haza új-mexikói otthonukba, amely egy átalakított garázs volt, ahol többedmagukkal laktak. Az asszony ekkor még azt hitte, szeretett kislánya, Ariana “Jade” Romero csak alszik, így lefeküdt mellé, és őt is elnyomta az álom. Másnap reggel, amikor felébredt, szörnyű felismerés fogadta: gyermeke nem él.

A hatóságok hamar megállapították:a kislányt megölték, előtte azonban valaki megerőszakolta.A nyomozók figyelme egy idő után a most 24 éves Leland Hust felé fordult, akit első fokon múlt nyáron az emberölés kapcsán felmentettek, ám most, a másodfokon halált okozó testi sértésért és kiskorún elkövetett nemi erőszakért bűnösnek találtak. A döntést mindössze hat óra alatt hozta meg az esküdtszék – jelenti az amerikai bűnügyekre szakosodott Law and Crime oldala.

A bíróság nem hozta még nyilvánosságra, mikor szabják ki a szexragadozó büntetését, de a halált okozó bántalmazásért minimum 30, a nemi erőszakért legkevesebb 18 évet kaphat, azaz ha a bíróság elnéző lesz vele és a kiszabható minimum mellett dönt, akkor is közel nyugdíjaskorú lesz a rém.

Borsonline