Gyomorforgató: kétszer is teherbe ejtette 14 éves nevelt lányát a soproni rém

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki kiskorú unokahúgát legalább hatszor megerőszakolta. Kétszer teherbe is ejtette.

A vádirat szerint a férfi, aki többszörös visszaeső, öccse volt feleségével jött össze. Sopronban éltek a nő gyermekével, aki a férfi unokahúga volt.

A 14 éves lány rettegésben élt, 2018-19-ben többször is bezárta, lefogta és megerőszakolta a férfi, a kislány hiába zokogott és ordított.Kétszer is teherbe ejtette a kislányt, abortuszt kellett végrehajtani rajta,ám csak akkor mert szólni arról, hogy ki rontotta meg, amikor kiderült, a férfinak biztosan újra börtönbe kell vonulnia. Ennek megfelelően a feljelentést is csak akkor tették meg, amikor a férfi bevonult a börtönbe, így amikor letelik a büntetése, az erőszak miatt újra letartóztatásba kerül.

A minősített szexuális erőszak – az erőszakos többszörös visszaesőkénti elkövetés miatt – életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – közölte az ügyészség.

Az ügyben várhatóan a Győri Törvényszék fog ítéletet hozni.

Borsonline