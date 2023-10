Gyomorforgató dolgokat tett a volt jobbikos politikus, vádat emeltek ellene

Megosztás itt:

A vádirati tényállás szerint a férfi az 1980-as évek végétől karateedzőként tevékenykedett Gyulán, az edzéseket 2010 szeptemberétől a saját lakóházában kialakított edzőteremben tartotta - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

A terhelt 1990-től letartóztatásáig több gyermekkorú és fiatalkorú fiú tanítványával

fajtalankodott, illetve közösült, továbbá az edzések alkalmával meztelenül fotózta, videózta őket szeméremsértő módon,

nemi vágyának felkeltése és kielégítése céljából.

A szexuális cselekményeket, illetve a felvételek készítését a terhelt kezdeményezte szexuális indíttatásból edzői tekintélyének, a tanítvány és az edző közötti bizalmi és függelmi viszony felhasználásával, a tanítványok fejlődésére és annak nyomon követésére hivatkozva, egyes sértetteket érzelmileg is manipulálva,

esetenként le is itatta őket.

A főügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsősorban arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Ezen felül a főügyészség indítványt tett arra, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetőleg végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. A főügyészség indítványa arra is kiterjed, hogy a bíróság a különleges bánásmódot igénylő sértettek kímélete okán és védelmük érdekében a tárgyalásról a nyilvánosságot zárja ki. Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik.

A Jobbikban politizált

A karateedzőként dolgozó férforől kiderült, hogy a legutóbbi önkormányzati választáson a Jobbik jelöltje volt Gyula 6-os számú választókerületében, így aktívan részt vett a kampányban.

A Beol.hu a botrány kirobbanása után megszólaltatta Csengeri Lajost, a Jobbik gyulai alapszervezetének elnökét, aki elmondta, a férfi tevékenyen részt vett a párt 2019-es választási kampányában. Azóta azonban kilépett a Jobbikból – emelte ki a portálnak Csengeri, aki elmondása szerint 30-40 éve ismeri a férfit, és ahogy a közvéleményt, őt is megdöbbentette a hír - írta korábban a Magyar Nemzet.