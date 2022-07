Gyomorforgató: Bedrogozott és megerőszakolt két kislányt, mindent vett a kamera

Megosztás itt:

Asemota 2 kiskorú lányt is megerőszakolt, akiket Snapchaten vadászott le. A perverz megerőszakolta az egyik lányt egy "Felelsz vagy mersz" játék közben, majd később mindkét lányt megtámadta az autójában. További bűncselekményei közé tartozott, hogy mindkettőjüket egy barátjához vitte, ahol az egyikkel lefeküdt, míg a másikat felajánlotta barátjának. -írja a The Sun magazin.

A most 30 éves vadállat a lányok egymás szeme láttára hajtotta végre a szexuális aktusokat az áldozatokkal, és intim videókat is készített róluk. Összesen hét rendbeli nemi erőszakban vallotta be bűnösségét, és ma 10 év börtönt kapott. Emellett 20 évre a szexuális bántalmazás megelőzésére vonatkozó rendelet hatálya alá tartozik, és élete végéig be kell jelentkeznie a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába.

Az ítélethirdetéskor Rachel Smith bíró a következőket mondta:Mindkét áldozat nagyon sebezhető volt, és nagyon fogékony volt a kizsákmányolásra. A kapcsolatod mindegyik lánnyal ragadozó és opportunista volt.

Az áldozatok nyilatkozatokban részletezték, milyen traumát okozott nekik. Az egyik azt mondta, hogy elsírja magát ha több férfival kell egy légtérben lennie, és nehezen bízik meg a férfiakban, míg a másik azt mondta, úgy érezte, nem tudta feljelenteni Asemotát, mert félt mit tenne.

Simon Blakebrough, az Asemota vádemelésekor részletezte, hogy az egyik áldozat, akit eltűntnek nyilvánítottak, hogyan vezette el a rendőröket az általa "hercegháznak" nevezett pedofiltanyára, ahol a másik áldozatot egy férfival az ágyban találták. A „herceget” letartóztatták, majd a törvényszéki bizonyítékok hiánya miatt szabadon engedték. Azonban ezeket a bizonyítékokat hamarosan felfedezték, ami Asemota letartóztatásához vezetett.Rendőrségi interjújában meglepetését fejezte ki áldozatai életkora miatt, mondván, hogy 16 vagy 17 évesnek hitte őket.Asemota ezután beismerte, hogy az egyik lányt vodkával ittatta az autójában, és mindkét lánnyal kannabiszt szívatott a nagynénjénél.

Egy szexuálisan kizsákmányolt gyermekeket támogató szakápolónő azt mondta a Manchesteri Koronabíróságnak, hogy mindkét lány "jelentős traumát" élt át, és hogy a bűncselekmények rájuk gyakorolt hatása "élethosszig tartó lesz".

Borsonline