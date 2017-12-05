2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Gyilkosság történt hajnalban az M5-ösön

Hír TV

2017. december 5., kedd 11:16, frissítve: kedd 11:24

Gyilkosság történt hajnalban az M5-ös autópálya Szeged felé vezető szakaszán a csengelei pihenőhelynél. A rendőrség nyomoz, a helyszíni szemle idejére a pihenőt lezárták.

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