Gyilkosság és prostitúció – Újabb fordulat a Nyírmihálydiban történt bűncselekmény ügyében

Egy férfi betört az áldozata házába, és baltával félholtra verte a nyugdíjast. Ahogy beszámoltunk róla, 2022. június 29-én éjszaka Nyírmihálydiban történt a kegyetlen gyilkosság.

A támadás után kirabolta áldozatát, és még az autóját is elvitte, amivel később egy árokba hajtott, a kocsi még ki is gyulladt. A félholtra vert nyugdíjast a környékbeliek találták meg, hetekig küzdöttek az életéért a kórházban, de már nem tudták megmenteni. Az elkövetőnek bűntársai is voltak. Az anyja megpróbált feltakarítani, valamint elrejtette az ellopott készpénzt, őt 2024. november 25-én elfogta a rendőrség. A nyíregyházi Sz. D. volt a gyilkos férfi élettársa, akit a gyilkosság után sokáig nem találtak. Információk szerint a lány elégette a kisbalta nyelét, és kimosta a párja véres ruháit, azonban a sérült férfinek sem ő, sem a fiú anyja nem segített. Ráadásul kiderült, hogy a lány már másik gyilkosságnak is szemtanúja volt. A lány korábban Ajakon élt nevelőszülőknél lakott, ahol 12 évesen volt szemtanúja egy brutális gyilkosságnak, mert a nevelőanyja halálra késelte a férjét. A nevelőapa részegen ment haza és az udvaron verni kezdte 59 éves feleségét, aki önvédelemből végül leszúrta egy konyhakéssel. Dorina ezután a nyírbátori nevelőotthonba került, itt ismerkedett meg a nyírmihálydiban történt eset gyilkosával.

Most azonban újabb részletek derültek ki, volt barátja pedig ismét bíróság elé állt. A nyomozás során ugyanis az is kiderült, hogy a férfi korábban fél évig prostitúcióra kényszerítette a lányt. A Tényeknek nyilatkozott dr. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség szóvivője, és elmondta:

a gyilkos férfi és barátnője közösen vonattal utaztak Nyírbátorba, Debrecenbe, Nyíradonyba és ott a vasútállomáson férfiakkal létesített szexuális kapcsolatokat a fiatal lány, majd pedig az ebből származó jövedelmét teljes egészében átadta a vádlottnak.

Az ügyészség előkészítő ülésen a vádlottal szemben nyolc év fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, a férfi azonban tagadta tettét, ezért az ügy tárgyalással folytatódik a Nyíregyházi Törvényszéken. A most 16 éves lány a Tények információja szerint a Debreceni Javítóintézetben van.

