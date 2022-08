Gyermekelhelyezési per és bántalmazás - Hátborzongató részletek az eltűnt inárcsi édesanya ügyében

Megosztás itt:

Bozsik Máriát hétfő óta fáradhatatlanul keresik lányai, a falubéliek és a rendőrség. Az anyuka korán reggel munkába indult Budapestre, viszont ott senki sem látta és haza sem érkezett meg.

Idősebb lánya a Borsnak mesélt anyja eltűnéséről, és arról, milyen nehéz helyzetbe kerültek most a testvérével.

Hétfőn reggel munkába indult Budapestre. Egyáltalán nem tűnt furcsának, napközben egyszer még fel is hívtam, de ki volt kapcsolva, gondoltam lemerült– mondta a Borsnak Maggie.

A lányoknak az volt szokatlan, hogy szeretett anyjuk nem jött haza a szokásos busszal. Próbáltak higgadtak maradni, és azt feltételezték, lekéste a járatot, bíztak benne, hogy majd a következővel hazajön.

– Egy óra múlva jött a következő busz. Kisétáltam a buszmegállóhoz, gondoltam megvárom, aztán együtt hazasétálunk. A busz viszont meg sem állt, mert senki sem szállt le annál a megállónál. Ekkor kezdtem el nagyon aggódni – mesélte megtörten a lány.

Ezután felhívta anyja munkahelyét, viszont ott sem látták őt aznap. Mária egy idősek otthonában dolgozott, mint ápoló. Nagyon szerette a munkahelyét és betegeit, otthon is gyakran mesélt lányainak az otthonban töltött időről.

Következő lépés a segélyhívó tárcsázása volt, ott kapcsolták a mentőszolgálatot is, viszont senki sem tudott róla semmit. Lányai még aznap este elmentek a rendőrségre bejelenteni az eltűnését.

Anyukám inárcsi származású, rengeteg barátja van a faluban, hiszen ez egy kis közösség, mindenki ismer mindenkit, viszont senki sem látta őt aznap– tette hozzá.

Mindenki nagyon aggódik a két egyedül maradt lány miatt, ezért az egész falu összefogott értük. A település lakói is kiveszik a részüket a nyomozásból, kereső csapatokat szerveztek, hogy megtalálják Máriát. Az inárcsi polgárőrök is segítik a rendőrök munkáját.

– A rendőrök kutyákkal is keresték már anyukámat, négy kutyát is hoztak és átpásztázták az erdőt, de nem vezetett eredményre.Az viszont biztos, hogy magától nem ment volna el sehova, nem hagyna itt minket. Mi voltunk az élete– mesélte elcsukló hangon Maggie.

A két lány csak magára számíthat, mivel nincsenek közeli családtagok, és a nagyszülők sem élnek már, akik segíthetnének nekik átvészelni ezt a borzalmasan nehéz időszakot.

Nagyon-nagyon reménykedünk benne, hogy valamelyik reggel egyszer csak bekopog az ajtón, vagy felhív telefonon, életjelet ad magáról– fogalmazott a 22 éves egyetemista.

A polgármester is nagyon aggódik a lányok miatt

– Szörnyű ami történt, mindenki értetlenül áll az egész előtt. Viszont most is megmutatkozott, hogy összetart a falu, ha még ilyen szomorú esemény is történik. Mindenki próbál segíteni a lányoknak, aminek nagyon örülök – nyilatkozta lapunknak Gál Imre László, Inárcs polgármestere, aki hozzátette: Mária egyedül nevelte két lányát, mivel eléggé bonyolult és zűrös a család háttere.

Az apuka erőszakos cselekmények miatt nemrég szabadult a börtönből, a feleségét bántalmazta. Illetve folyamatban van egy gyermekelhelyezési per a kisebbik lánnyal kapcsolatban

– állítja a polgármester.

Borsonline