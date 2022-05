Gyászol Kovács Ákos: Meghalt a Bonanza Banzai negyedik tagja

Megosztás itt:

Minden zenekar láthatatlan, plusz egyedik tagja a manager, aki hátulról irányítja és viszi sikerre a bandát. A kilencvenes évek legendás magyar zenekara, a Bonanza Banzai sem adhatott volna ki 9 nagy stúdió albumot, ha nincs Fábián Tibor. Kovács Ákos, a zenekar énekese most egy tragikus hírrel kapcsolatban emlékezett vissza a régi szép időkre.

Fábián Tibor, egykori manager elhunyt.

"Döbbenetes gyászhírt kaptam megint: Silk és Farkas atya után a Bonanza egykori menedzsere, Fábián Tibor is az égbe költözött. Ha ő annak idején nem visz be minket a Lemezgyárba, valószínűleg minden másképp alakul. A Pesti Műsor újságírójaként és a Csillag születik zsűrielnökeként ismertem meg, aztán a zenekari életünk napi szervezője és szereplője lett - nagyjából 1988 őszétől egészen az 1994-es Búcsúkoncertig. Sok mindent írhatnék róla, de most nem megy. Talán elég annyi, hogy a munkakapcsolatunk megszünése után még vagy 15 évig minden lemezborítóm köszönetrovatába beírtam a nevét, mert hálás voltam neki." – olvasható a zenész Facebook oldalán.

