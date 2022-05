Gyászol Hollywood: Elhunyt az X-akták sztárja

Megosztás itt:

80 évesen meghalt Kenneth Walsh, akit összesen 242 produkcióban láthattunk 1963-tól kezdve. A halála hírét a kanadai színészszakszervezet közölte a Twitteren:

Walsh legismertebb szerepét a Twin Peaksben alakította, ahol tíz epizódban jelent meg Windom Earle-ként.

Hosszabban játszott a Birodalom Rt.-ben, a The Divide – Az ítélet árában vagy a Lodge 49-ban is, miközben olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint az Alkonyzóna, a Kung Fu: A legenda folytatódik, az X-akták, az Esküdt ellenségek, az Ügyvédek, a Smallville, a Csillagkapu – Atlantisz, a Feketelista vagy a Star Trek: Discovery.

Történelmi figurákat is többször megjelenített, Thomas Edison vagy New York egykori kormányzója, Thomas E. Dewey bőrébe bújt, Truman amerikai elnököt kétszer is eljátszotta. Hazájában, Kanadában különösen nagy megbecsülésnek örvendett, 2003-ban megkapta a civilek számára adható legmagasabb állami kitüntetést, az Order of Canadát.

Borsonline