Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

2025. augusztus 25., hétfő 11:09 | veol.hu
gyász baleset M3-as autópálya

Vasárnap tragikus baleset történt az M3-ason, amikor egy személyautó és egy kamion karambolozott Kerekharasztnál. A veol.hu megtudta, az áldozat egy fiatal csopaki mentőápoló, aki Várpalotán dolgozott, és éppen Debrecenbe tartott személyautójával.

  • Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

A lap beszámolója szerint egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket fejezik ki az áldozat ismerősei a szerencsétlenség miatt.

Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel!

– írta a poszt létrehozója.

Majd így folytatta:

Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!!!

Fotó forrása: Ajkamentők közösségi oldala

 

További híreink

Öt butító szokás, amiket jobb ha azonnal elhagysz

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Szoboszlai és Buzsik Borka reagált a kisbabára; most lett elege az álompárnak

Schiffer András lekevert egy hatalmas nyaklevest Magyar Péternek

A „banántrükkel” fosztják ki a boltokat: egyre több a trükkös vásárló az önkiszolgáló kasszáknál

Szijjártó Péter egyértelmű választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Háború Ukrajnában – Egyelőre Zelenszkij hiába mondja, hogy leülne Putyinnal tárgyalni + videó

Hétfői sportműsor: sorsolnak a Magyar Kupában, Newcastle–Liverpool a PL-ben

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

További híreink

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó
3
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
4
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
5
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
6
Az ukránok lövik a Barátságot, Zeleszkij fenyegeti hazánkat, Karácsony pedig sárga-kékbe öltöztetett Lánchíddal tiszteleg előttük
7
Ismét parázs vitát hozott a Csörte, szinte megfagyott a levegő a HírTV stúdiójában + videó
8
Sajtóklub – Ez az ukrán támadás Magyarország ellen irányult, magát a barátság szót is szétlőtték + videó
9
Háború Ukrajnában – Egyelőre Zelenszkij hiába mondja, hogy leülne Putyinnal tárgyalni + videó
10
Győzelmével a Paks a tabella élén

Legfrissebb híreink

Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka

Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka

 Zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az unióba – írta a miniszterelnök a Harcosok klubja online csoportban. Orbán Viktor szerint az ukránok azért lövik a Barátság vezetéket, mert Magyarország nem támogatja az EU-tagságukat.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!