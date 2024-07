Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség a szolnoki karateedzőt

Mint arról a hirtv.hu is beszámolt, felháborító dolog történt a szolnoki kalandparkban. Egy karateedző, a Yakuzák SE vezetője és edzője, Agócs Tibor úgy kirúgta egy kisfiú lábát, hogy a gyermek a fejére zuhant. A történteket Orbán Viktor miniszterelnök is elítélte korábbi rádióinterjújában, és következményeket helyezett kilátásba.

