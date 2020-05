Gumilövedékes fegyverrel lövöldöztek Újpesten

3741-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg, ezzel 486 főre emelkedett az elhunytak száma, 1690-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1565 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. 442 fő igényel kórházi kezelést, közülük 28-an vannak lélegeztetőgépen. A rendkívüli jogrend visszavonása azért történhet meg, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés első szakaszát eredményesen zárta Magyarország - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban. A hosszú távú egészségügyi védekezés alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő mennyiségű és minőségű készletek - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter tudatta: egy hét alatt több mint ezer lélegeztetőgép érkezett Magyarországra, hétfőn újabb szállítmányok érkeznek. Magyarország járványügyi szempontból nagyon jól teljesített és szakmai szempontból sem teljesített rosszul a koronavírus-járványban - jelentette ki Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgató főorvosa. Hétfőtől a vidéki, június 2-től pedig a fővárosi bölcsődék és óvodák is visszatérnek a normális működési rendhez, a gyermeket azonban nem kötelező bevinni - hangsúlyozta a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta: komoly igény van a gyermekfelügyeletre, ezért június 2-től 26-ig minden iskolában meg kell szervezni a diákok felügyeletét. Bár csökken az új fertőzöttek száma, továbbra is fenn kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott bizonyos korlátozásokat - hangsúlyozta Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa. Keményen nekiment a Jobbiknak Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő, miután a Jobbik amiatt kérte számon, hogy belső pártügyeikkel foglalkozik. Ungár szerint a Jobbik elvesztette minden komolyan vehetőségét a sajtószabadság kérdésében. Zökkenőmentes volt az üzletek újranyitása, illetve korábbi nyitvatartási rendre visszaállása, a fogyasztóvédelmi hatósághoz nem érkeztek ezzel kapcsolatos panaszok - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Magyarország Európa-szerte példaértékűen, minden lehetséges eszközzel, kedvező adózási feltételekkel támogatja az adományozókat - fogalmazott a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert elmondta, a koronavírus-járvány miatt még több mentesség és kedvezmény jár a segíteni szándékozóknak. Több mint negyvenezren regisztráltak arra az oktatási programra, amelynek az elvégzése során az érdeklődők programozói tudást szerezhetnek. Az ingyenes, állami képzés május 25-én indul és a tervek szerint nyolc héten keresztül tart. Komoly segítséget jelent a szülőknek a nyári tábor - derül ki a Kopp Mária Intézet legfrissebb közvélemény kutatásából. A felmérés szerint a 14 év alatti gyermeket nevelők 40 százaléka tervezi, hogy táborba küldi gyermekét a nyári szünet alatt. Az idén nyáron inkább vidékre, mint a tengerhez utaznának a magyarok. A veszélyhelyzet elmúltát követő három hónapon belül a megkérdezettek 36 százaléka tervez belföldre utazni, és 15 százalék látogatna külföldre - derül ki Lounge Group elemzéséből. A világban több mint 5,3 millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 342 ezer, a gyógyultaké 2,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Jelentős lassulás továbbra sem tapasztalható a koronavírus-járvány terjedésében Ukrajnában, egy nap alatt ismét több mint négyszáz új fertőzöttet azonosítottak, velük együtt számuk megközelítette a 21 ezret. Romániában egy hét után először haladta meg a kétszázat az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma, amit a média az óvintézkedések május 15-e utáni lazításával hozott összefüggésbe. Észak-Macedónia nem tervezi, hogy június közepénél előbb engedélyezi a ki- és belépést az országba. A koronavírus-járvány miatt bevezetett valamennyi általános korlátozást visszavonhatják Türingiában június elején a német tartomány kormányának tervei szerint. Spanyolországban eddig 234 824 fertőzöttet regisztráltak, 28 628 ember halálát okozta a vírus. Oroszországban egy nap alatt 8599-cel, 344 ezer 481-re nőtt a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött emberek száma. Dél-Amerika vált a koronavírus-járvány új gócpontjává, ahol több mint félmillió megbetegedést és mintegy 40 ezer halálesetet regisztráltak. Kínának és az Egyesült Államoknak el kell kerülnie egy újabb hidegháborút - jelentette ki Vang Ji kínai külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy az együttműködésen mindkét ország nyer, a konfrontáción viszont veszít. Ezrek vonultak utcára Hongkongban, hogy tiltakozzanak a pekingi kormányzat által tervezett nemzetbiztonsági törvény ellen - a rendőrség könnygázt és vízágyút is bevetett. A cseh államfő és a kormányfő egyaránt elítélte Tomás Petrícek külügyminiszter és két elődjeközös írását, amelyben bírálták a Jordán folyó nyugati partján lévő zsidó települések tervezett izraeli elfoglalását. Már 1392-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, az aktív felhasználók száma 910 - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Családi vita miatt lövöldöztek Újpesten, az elkövető gumilövedékes fegyvert használt - közölte a rendőrség. Meghalt egy ember, aki autójával árokba sodródott, majd egy fának ütközött a 12-es főúton Vácnál - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak a rendőrök egy férfit, aki késsel rabolt ki egy kaposvári dohányboltot - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Halálos közlekedési baleset történt Jászalsószentgyörgy külterületén. Marozsán Fábián és Jani Réka legyőzte Fucsovics Mártont és Stollár Fannyt a tenisz Budapest Kupa döntőjében. Ferencváros hazai pályán 2:1-re legyőzte a Debrecen csapatát a labdarúgó NB I első fordulójából elhalasztott, és most pótolt mérkőzésén. A MOL Fehérvár FC 1:1-es döntetlent játszott a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. Az MTK gól nélküli döntetlent játszott a vendég Budapest Honvéddal a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén.