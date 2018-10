Gigászi számlát kaptak a turisták

Ha valakinél nem volt elég pénz, azt egy bankautomatához vagy akár a szállodájába is elkísérték. Egy alkalommal egy társaság egyik tagját is fogva tartották, míg valamelyik társa vissza nem tért az elvárt összeggel. A rendőrök hat átvert turistáról is tudnak, akiket mintegy félmillió forinttal károsítottak meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság az üggyel összefüggésben 12 nőt és 4 férfit állított elő, a férfiakat őrizetbe is vették.