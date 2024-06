Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Legalább négyezer doppingtesztet végeznek az olimpia alatt A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) szakemberei eddig mintegy négyezer sportolót ellenőriztek a nyári olimpiát megelőző kontrollidőszak hónapjaiban, és a párizsi ötkarikás játékok alatt hasonló mennyiségű teszt elvégzését tervezi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 2018-ban életre hívott és működtetett szervezet. Mától országos ellenőrzést tart az utakon a rendőrség Mától egy hétig országos ellenőrzést tart az utakon a rendőrség, hogy kiszűrjék az alkohol vagy drog hatása alatt, ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülőket - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon.