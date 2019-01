Gázolás miatt nem jár egy szakaszon a 3-as metró

2019. JANUÁR 22., KEDD ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK BUDAPESTEN, A KARMELITA KOLOSTORBAN FOGADTA MARIO ZENARI BÍBOROS, SZÍRIAI APOSTOLI NUNCIUST. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: MAGYARORSZÁG EGY TELJES ÉVIG FINANSZÍROZZA HÁROM SZÍRIAI KÓRHÁZ MÛKÖDÉSÉT. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: NEMZETI KONSZENZUS VAN A CSALÁDOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÉS A CSALÁDOKAT SEGÍTÕ LÉPÉSEK TEKINTETÉBEN. A BALOLDAL NEM BECSÜLTE A MUNKÁT ÉS AGYONADÓZTATTA A BÉREKET - HANGOZTATTA BÖRÖCZ LÁSZLÓ, A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE. AZ NVB KIADTA A FIDESZ-KDNP KÖZÖS LISTÁJÁRÓL HOLLIK ISTVÁNNAK A HIRT FERENC HALÁLA MIATT MEGÜRESEDETT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMOT. FEBRUÁR 4-ÉN HIRDET ÍTÉLETET A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK A VÖRÖSISZAPPER MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁBAN. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: BRÜSSZEL A BEVÁNDORLÁSPÁRTI CIVILEKET FIZETNÉ AZÉRT, HOGY HIBÁT TALÁLJANAK A JOGÁLLAMISÁGBAN. TUZSON BENCE: A KORMÁNY ARRA TÖREKSZIK, HOGY CSÖKKENJEN AZ ÁLLAMPOLGÁROK ELINTÉZENDÕ ÜGYEINEK SZÁMA, ÉS EMELKEDJEN AZ ÜGYINTÉZÉS SZÍNVONALA. KSH: 10,4 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A KERESETEK TAVALY NOVEMBERBEN. A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA 5%-KAL CSÖKKENT MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT, A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT ADATAI SZERINT. NEMZETKÖZI EGYETEMI MÛVÉSZETI FESZTIVÁLT RENDEZ A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM JANUÁR 31. ÉS FEBRUÁR 3. KÖZÖTT. NAGY ISTVÁN: SOHA NEM LÁTOTT ÉPÍTKEZÉS KÖVETKEZIK AZ AGRÁRIUMBAN VILÁGGAZDASÁG. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: 1445 MILLIÁRD FORINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TAVALYI HIÁNYA, ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL. TELEFONON EGYEZTETETT EGYMÁSSAL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS MIKE POMPEO, AZ USA KÜLÜGYMINISZTERE. TÖBB MINT 570 MILLIÓ EURÓS BÍRSÁGOT OSZTOTT KI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MASTERCARDNAK AMIÉRT A CÉG MESTERSÉGESEN MEGEMELTE KÁRTYAHASZNÁLATI DÍJAIT. ALÁÍRTÁK AZ ÚJ NÉMET-FRANCIA EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS INTEGRÁCIÓS SZERZÕDÉST A NÉMETORSZÁGI AACHENBEN. MERKEL: SZÜKSÉG VAN AZ AACHENI SZERZÕDÉSRE A NÖVEKVÕ POPULIZMUSSAL ÉS NACIONALIZMUSSAL SZEMBEN. ISMÉTELTEN GYARMATOSÍTÓ POLITIKÁVAL VÁDOLTA MEG A FRANCIA KORMÁNYT LUIGI DI MAIO OLASZ MINISZTERELNÖK-HELYETTES. EMMANUEL MACRON: NÉMETORSZÁG ÉS FRANCIAORSZÁG FELELÕSSÉGGEL TARTOZIK EURÓPÁÉRT. EURÓPA BIZTONSÁGA MA MÁR AFRIKÁBAN KEZDÕDIK JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN. INGYENES LESZ A KÜLFÖLDI EU-ÁLLAMPOLGÁROKNAK A LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY KÉRELMEZÉSE A BREXIT UTÁN JELENTETTE BE THERESA MAY KORMÁNYFÕ HÉTFÕN. NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁSOKAT ÍRT ALÁ ÚJ-ZÉLANDDAL, HOGY SZAVATOLJA A ZÖKKENÕMENTES KERESKEDELMET. MOLOTOV-KOKTÉLT DOBTAK EGY RENDÕRÖRSRE ÉS TÖBB JÁRMÛRE LISSZABON MELLETT AZ ÉJSZAKA FOLYAMÁN - JELENTETTÉK HÍRÜGYNÖKSÉGEK. UKRAJNÁBAN NEM LESZ SEMMIFÉLE FÖDERÁCIÓ, ÉS NEM LESZ KÜLÖNLEGES STÁTUSA EGYETLEN RÉGIÓNAK SEM - SZÖGEZTE LE PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK. JULIJA TIMOSENKO HIVATALOSAN IS PÁRTJA ÁLLAMFÕJELÖLTJE LETT A MÁRCIUSI UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSRA. OROSZORSZÁG MEGERÕSÍTETTE, HOGY TOVÁBBRA IS ÉRDEKELT A BÉKESZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉBEN JAPÁNNAL AZ 1956-OS KÖZÖS NYILATKOZAT ALAPJÁN. KIGYULLADT KÉT KERESKEDELMI HAJÓ A KERCSI-SZOROS KÖZELÉBEN, LEGKEVESEBB 14-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. A MOSZKVAI BÍRÓSÁG FENNTARTOTTA A KÉMKEDÉSSEL VÁDOLT AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁR OROSZORSZÁGI ÕRIZETÉT. LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT, AMIKOR OROSZORSZÁG ÉSZAKI RÉSZÉN FÖLDHÖZ CSAPÓDOTT EGY TU-22M TÍPUSÚ SZUPERSZONIKUS BOMBÁZÓ. HUSZONHÉT, NICOLÁS MADURO ÁLLAMFÕ RENDSZERE ELLEN FORDULÓ KATONÁT VETTEK ÕRIZETBE VENEZUELÁBAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY TÁVOLSÁGI BUSZ ÉS EGY TARTÁLYKOCSI PAKISZTÁNBAN, LEGKEVESEBB 27-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A 3-AS METRÓ EGYIK SZERELVÉNYE BUDAPESTEN A NYUGATI PÁLYAUDVARNÁL. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 44-ES FÕÚTON, BÉKÉSSZENTANDRÁSNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ZALA MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG: VÁDAT EMELTEK EGY FERTÕZÖTT GYERMEKE KEZELTETÉSÉT ELHANYAGOLÓ ZALAI PÁR ELLEN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI HITKÖZSÉGI MEGBÍZOTTNAK KIADVA MAGÁT TÖBB MINT 17 MILLIÓ FORINTOT CSALT KI EGY NÕTÕL. FELTEHETÕEN GÁZROBBANÁS TÖRTÉNT EGY VESZPRÉMI TÁRSASHÁZBAN, KETTEN KÖNNYÛ SÉRÜLÉST SZENVEDTEK. ÉLETÉT VESZTETTE TÁTON EGY IDÕS FÉRFI, AKIT A RENDÕRÖK ÉPPEN IGAZSÁGÜGYI ELMESZAKÉRTÕI VIZSGÁLATRA AKARTAK ELÕVEZETNI.