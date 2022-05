Garázsokban depózták a drogot

Megosztás itt:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói tartottak kutatást egy tolnai házban 2022. május 24-én. Ennek során kábítószergyanús anyagok kerültek elő. A NAV munkatársai azonnal értesítették a szekszárdi rendőröket, akik a 21 éves férfitól lefoglaltak 11 tablettát, fél kilónyi fehér por- és pasztaszerű anyagot, valamint zöld növényi származékot, melyekben a gyorsteszt cannabisra, metadonra és amfetaminra mutatott pozitív jelzést. Ezek mind kábítószerek.

A fiatal elismerte a nyomozóknak, hogy pénzért cserébe egy ismerősétől kapott tablettákat tárolta, és azokból saját fogyasztóinak is adott el. Ezt követően a nyomozók az említett ismerőst is felkeresték Szekszárdon. A 23 éves díler lakásán tartott kutatás során a kábítószer-kereskedést alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le. Ezután az általa bérelt garázsokat és az ott tárolt autót is átkutatták a rendőrök, amelyekben több mint 1000 darab – különböző színű és formájú – tabletta, több mint fél kilogramm zöld növényi származék és negyed kilónyi fehér porszerű anyag került elő, melyek az elsődleges szakvélemény alapján MDMA-t és THC-t tartalmaznak, tehát kábítószereknek minősölnek. Ezen kívül készpénzt, a drogok csomagolásához köthető tasakokat, fóliákat, vákuumfóliázót és egyéb eszközöket is lefoglaltak.

A nyomozók az ügyben további két – egy 21 éves bajai és egy 42 éves szekszárdi – drogdílert is elfogtak a nap folyamán. A 21 éves bajai férfi lakásán tartott kutatás során csaknem 500.000 forint készpénzt, kábítószergyanús anyaggal szennyezett edényeket és a drog csomagolásához használatos eszközöket találtak.

A rendőrök mind a négy férfit őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsították meg. A Tolna megyei nyomozók előterjesztése alapján a Tolna Megyei Főügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság május 26-án elrendelte mind a négy díler letartóztatását.

Police.hu